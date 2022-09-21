В Геленджике женщина потратила семейные деньги, а полицейским заявила о краже
Происшествия
21.09.2022 11:33
Жительница Кабардинки хотела скрыть от мужа растрату семейного бюджета. Она заявила правоохранителям, что на нее напали и ограбили.
По данным местной полиции, заявительница рассказала, что на улице Дружбы на нее напали двое неизвестных мужчин и отняли все сбережения. Полицейские организовали проверку. Информация о преступлении не подтвердилась.
Стражи порядка выяснили, что жительница Кабардинки обналичила 15 тыс. рублей. Деньги она хотела потратить на себя. Чтобы не поругаться с мужем, женщина обратилась к правоохранителям и сообщила ложные сведения о преступлении.
Было возбуждено уголовное дело за «Заведомо ложный донос». Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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