Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Геленджике женщина потратила семейные деньги, а полицейским заявила о краже

Происшествия
21.09.2022 11:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-zhenshhina-potratila-semejnye-dengi-a-politsejskim-zayavila-o-krazhe
В Геленджике женщина потратила семейные деньги, а полицейским заявила о краже
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Жительница Кабардинки хотела скрыть от мужа растрату семейного бюджета. Она заявила правоохранителям, что на нее напали и ограбили.

По данным местной полиции, заявительница рассказала, что на улице Дружбы на нее напали двое неизвестных мужчин и отняли все сбережения. Полицейские организовали проверку. Информация о преступлении не подтвердилась.

Стражи порядка выяснили, что жительница Кабардинки обналичила 15 тыс. рублей. Деньги она хотела потратить на себя. Чтобы не поругаться с мужем, женщина обратилась к правоохранителям и сообщила ложные сведения о преступлении.

Было возбуждено уголовное дело за «Заведомо ложный донос». Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Адыгее суд дал 2 года условно слесарю за смерть ребенка от отравления газом в ванной.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Движение электричек между Краснодаром и Минводами ограничат на 8 дней
  2. В Геленджике женщина потратила семейные деньги, а полицейским заявила о краже
  3. Сочи и Краснодар попали в топ-5 городов для жизни после выхода на пенсию
  4. В Краснодаре в этом году стартует строительство трамвайной ветки в район Западного Обхода
  5. С 21 по 23 сентября на Краснодарский край обрушатся ливни и град
  6. В Сочи туристка свалилась в ущелье и сломала ногу
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях