В Адыгее суд дал 2 года условно слесарю за смерть ребенка от отравления газом в ванной

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Адыгее суд вынес приговор в отношении слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования, которого обвиняли в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

По данным следствия, слесарь должен был проверить газовое оборудование одном из жилых домов в ауле Понежукай Теучежского района, но не отключил газовую колонку, которая была установлена с нарушениями.

В марте 9-летняя девочка принимала наполненную водой ванну в комнате с неисправным газовым оборудованием, надышалась угарным газом, потеряла сознание и утонула в ванной.

Суд назначил слесарю 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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