Жителя Новороссийска посадили на 3,5 года за вымогательство 1,2 млн рублей у предприятия

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в обещании посредничества во взяточничестве, в июне вынес Октябрьский районный суд Новороссийска.

По данным следствия, в феврале 2021 года мужчина узнал от сотрудника ООО «Энергопромресурс» о том, что в Арбитражном суде Краснодарского края на рассмотрении находится иск о взыскании с организации более 22 млн рублей необоснованного обогащения. Злоумышленник убедил представителя «Энергопромресурса» в том, что у него есть связи в судах и предложил передать должностным лицам Арбитражного суда 1,2 млн рублей за принятие решения по делу в пользу организации. Представитель компании согласился, но сообщил об этом правоохранителям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Злоумышленник предложил оформить фиктивный договор на оказание юридических услуг, чтобы получить деньги в качестве оплаты по договору. По характеру задаваемых ему вопросов он понял, что его собеседник действует под контролем оперативных служб и отказался забирать деньги, однако его задержали.

В суде обвиняемый вину не признал. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима и 12,5 млн рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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