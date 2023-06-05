В Краснодаре будут судить мошенников, которые под видом сотрудников ФСБ вымогали у мужчины 8 млн рублей

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В июне уголовное дело в отношении троих мужчин в возрасте от 21 до 28 лет и 19-летней девушки, которых обвиняют в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и пособничестве, направили в суд.

По данным следствия, в ноябре 2022 года 27-летний обвиняемый узнал о том, что в отношении его знакомого в полиции расследуют уголовное дело. Он привлек своего родственника и знакомых для того, чтобы похитить у знакомого деньги. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ России и сказали, что могут за 8 млн рублей посодействовать в прекращении уголовного дела. Пострадавший согласился на предложение, а также сообщил об этом в краевое управление СКР.

Днем 8 декабря 2022 года на Кубанской Набережной в Краснодаре один из злоумышленников получил первую часть суммы в размере 500 тыс. рублей. После этого подозреваемых задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество, а также о пособничестве в преступлении. Двое подозреваемых находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде. Следствие собрало достаточно доказательств. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в Октябрьский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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