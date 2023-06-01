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В суд ушло дело о хищении 45,5 млн рублей у «Санатория Маяк» в Анапе

Происшествия
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В суд ушло дело о хищении 45,5 млн рублей у «Санатория Маяк» в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело о хищении имущества АО «Санаторий Маяк» в отношении учредителя и директора здравницы, а также директора строительной компании в мае направили в суд.

По данным следствия, директор санатория заключил договор о производстве ремонтно-строительных работ. Работы были выполнены не в полном объеме и по завышенной стоимости. Ущерб санаторию составил 45,5 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере. Расследование завершили. Материалы дела передали в Анапский городской суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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