Жителя Новороссийска поймали при попытке примкнуть к террористам

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в Новороссийске. В отношении 41-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о подготовке к участию в деятельности террористической организации.

По версии следствия, мужчина летом решил стать участником запрещенной террористической организации. В интернете он связался с представителями военизированного объединения и предоставил данные о себе. Он собирался отправиться из Новороссийска через Воронежскую область в Белгородскую, а там пересечь границу.

Мужчина не смог добраться до пункта назначения, так как его задержали сотрудники ФСБ. Во время обыска в доме подозреваемого нашли запрещенную литературу и другие материалы.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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