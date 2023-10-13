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Жителя Москвы будут судить за угрозу взорвать аэропорт Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelya-moskvy-budut-sudit-za-ugrozu-vzorvat-aeroport-sochi
Жителя Москвы будут судить за угрозу взорвать аэропорт Сочи
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Сочинская транспортная прокуратура направила в Адлерский районный суд Сочи уголовное дело в отношении жителя Москвы, сообщившего в «112» ложную информацию о минировании аэропорта города-курорта.

По данным следствия, пьяный мужчина находился в сочинском аэропорту и из хулиганских побуждений со своего сотового телефона позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу «112» и сообщил о том, что в аэровокзале заложено 4 кг взрывчатки. После этого злоумышленника задержали сотрудники транспортной полиции. Опасных предметов в аэропорту не обнаружили.

Возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Расследование завершено, дело направили в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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