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Жителя Алтайского края задержали за угрозу взорвать торговые центры на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelya-altajskogo-kraya-zaderzhali-za-ugrozu-vzorvat-torgovye-tsentry-na-kubani
Жителя Алтайского края задержали за угрозу взорвать торговые центры на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В отношении парня возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

По данным следствия, с мая по июнь 18-летний житель Алтайского края шифровал свое местоположение и при помощи подменного адреса электронной почты отправлял сообщения о минировании в торговые центры Иванова, Саратова, Омска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Махачкалы, а также Брянской области и Краснодарского края.

Дома у злоумышленника провели обыск, изъяли компьютер и сотовый телефон, которые он использовал для совершения преступления. Технику направили на исследование.

Подозреваемого отправили под подписку о невыезде. Расследование продолжается, сообщает портал «МВД Медиа».

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