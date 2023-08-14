Жителя Алтайского края задержали за угрозу взорвать торговые центры на Кубани

В отношении парня возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

По данным следствия, с мая по июнь 18-летний житель Алтайского края шифровал свое местоположение и при помощи подменного адреса электронной почты отправлял сообщения о минировании в торговые центры Иванова, Саратова, Омска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Махачкалы, а также Брянской области и Краснодарского края.

Дома у злоумышленника провели обыск, изъяли компьютер и сотовый телефон, которые он использовал для совершения преступления. Технику направили на исследование.

Подозреваемого отправили под подписку о невыезде. Расследование продолжается, сообщает портал «МВД Медиа».

Читайте также: жительница Кубани угрожала взорвать букмекерскую контору, в которой ее муж проигрывал деньги.