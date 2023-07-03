Жительница Кубани угрожала взорвать букмекерскую контору, в которой ее муж проигрывал деньги

В полиции Крымского района завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, которую обвиняли в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте.

По данным следствия, женщина позвонила на телефон единой системы вызова экстренных оперативных служб и сообщила о том, что здание букмекерской конторы, в которой ее муж часто проигрывал крупные суммы денег, заминировано. На место прибыли правоохранители, опасных предметов не обнаружили.

Возбудили уголовное дело. До суда подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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