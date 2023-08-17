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Жителя Кубани, зверски избившего девушку-бармена на Камчатке, арестовали на 2 месяца

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelya-kubani-zverski-izbivshego-devushku-barmena-na-kamchatke-arestovali-na-2-mesyatsa
Жителя Кубани, зверски избившего девушку-бармена на Камчатке, арестовали на 2 месяца
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Камчатскому краю

Инцидент произошел утром 15 августа в поселке Сокоч Елизовского района. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

По данным следствия, 15 августа пьяный 41-летний сотрудник одного из кафе в поселке Сокоч Елизовского района Камчатского края из-за внезапно возникшей агрессии по отношению к 39-летней коллеги избил ее руками и ногами руками. Довести свой преступный умысел до конца мужчина не смог, его действия пресек очевидец.

По ходатайству следователя СУ СК России по Камчатскому краю, ранее неоднократно судимому мужчине, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 16 августа в соцсетях появилась запись, на которой запечатлено, как пьяный мужчина ударил девушку по лицу рукой, повалил на пол и начал бить ногами по голове. В общей сложности он ударил ее почти 30 раз. Нападавший нецензурно выражался в адрес коллеги, продолжал ее избивать и угрожал убийством. Сотрудники кафе видели, что девушку избивают, но не рискнули за нее заступиться, а лишь просили мужчину прекратить насилие.

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