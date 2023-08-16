Пьяный уроженец Краснодарского края зверски избил коллегу в кафе на Камчатке. Видео

Инцидент произошел утром 15 августа в поселке Сокоч Елизовского района.

Утром 16 августа в соцсетях появилась запись с камеры видеонаблюдения на кухне кафе. На кадрах видно, что пьяный мужчина зашел туда и напал на свою коллегу. Он ударил девушку по лицу рукой, повалил на пол и начал бить ногами по голове. В общей сложности он ударил ее почти 30 раз.

Мужчина нецензурно выражался в адрес коллеги, продолжал ее избивать и угрожал убийством. Коллеги видели, что девушку избивают, но не рискнули за нее заступиться, а лишь просили мужчину прекратить ее избивать.

В соцсетях, появилась информация, что агрессивный мужчина работает в этом кафе поваром, а девушка барменом. У них произошел конфликт из-за того, что мужчина пришел на работу в пьяном виде.

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений работнице кафе. Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края», — рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В соцсетях появилась ориентировка на мужчину, избившего девушку в кафе на Камчатке. Им оказался уроженец хутора Первая Синюха Лабинского района Дмитрий Рязанов.

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