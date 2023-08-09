В Анапе продавец супермаркета избил подростка из-за того, что тот оказался открыть рюкзак

Инцидент произошел 7 августа в одном из сетевых продуктовых магазинов в районе улицы Ленина.

По словам очевидцев в соцсетях, в магазин зашли подростки. Сотрудник попросил одного из них открыть рюкзак для проверки, так как заподозрил парня в краже. Мальчик отказался, тогда сотрудник супермаркета набросился на него с кулаками, повалил на пол, наносил удары и пытался отобрать рюкзак.

«Подросток не захотел показывать содержимое рюкзака сотрудникам магазина, по их требованию, после чего словесная перепалка переросла в драку. По факту конфликта в сетевом магазине, в ходе которого сотрудник торгового предприятия применил физическую силу в отношении 15-летнегов посетителя, в ОМВД России по Анапе проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также степень полученных несовершеннолетним телесных повреждений. По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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