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В Анапе продавец супермаркета избил подростка из-за того, что тот оказался открыть рюкзак

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-prodavets-supermarketa-izbil-podrostka-iz-za-togo-chto-tot-okazalsya-otkryt-ryukzak
В Анапе продавец супермаркета избил подростка из-за того, что тот оказался открыть рюкзак
Фото t.me/pva18

Инцидент произошел 7 августа в одном из сетевых продуктовых магазинов в районе улицы Ленина.

По словам очевидцев в соцсетях, в магазин зашли подростки. Сотрудник попросил одного из них открыть рюкзак для проверки, так как заподозрил парня в краже. Мальчик отказался, тогда сотрудник супермаркета набросился на него с кулаками, повалил на пол, наносил удары и пытался отобрать рюкзак.

«Подросток не захотел показывать содержимое рюкзака сотрудникам магазина, по их требованию, после чего словесная перепалка переросла в драку. По факту конфликта в сетевом магазине, в ходе которого сотрудник торгового предприятия применил физическую силу в отношении 15-летнегов посетителя, в ОМВД России по Анапе проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также степень полученных несовершеннолетним телесных повреждений. По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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