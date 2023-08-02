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В Горячем Ключе три женщины избили продавца около магазина, полиция проводит проверку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-tri-zhenshhiny-izbili-prodavtsa-okolo-magazina-politsiya-provodit-proverku
В Горячем Ключе три женщины избили продавца около магазина, полиция проводит проверку
Фото t.me/gk_news1

Инцидент произошел 30 июля около одного из магазинов в поселке Первомайском.

В соцсетях опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как к продавцу подходят еще три местные жительницы и начинают бить ее руками и ногами по всему телу. По словам очевидцев, женщина получила сильные травмы. Нападавшие угрожали избить детей пострадавшей и поджечь ее дом.

В причинах конфликта теперь будет разбираться полиция.

«По факту драки женщин в поселке Первомайском материал зарегистрирован в ОМВД России по городу Горячий Ключ. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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