В Горячем Ключе три женщины избили продавца около магазина, полиция проводит проверку

Инцидент произошел 30 июля около одного из магазинов в поселке Первомайском.

В соцсетях опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как к продавцу подходят еще три местные жительницы и начинают бить ее руками и ногами по всему телу. По словам очевидцев, женщина получила сильные травмы. Нападавшие угрожали избить детей пострадавшей и поджечь ее дом.

В причинах конфликта теперь будет разбираться полиция.

«По факту драки женщин в поселке Первомайском материал зарегистрирован в ОМВД России по городу Горячий Ключ. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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