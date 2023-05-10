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Жителя Кубани зарезали около ночного клуба в Санкт-Петербурге

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelya-kubani-zarezali-okolo-nochnogo-kluba-v-sankt-peterburge
Жителя Кубани зарезали около ночного клуба в Санкт-Петербурге
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло ночью 9 мая на Среднем проспекте Васильевского острова.

По предварительным данным, около 3:00 возле диско-бара произошел конфликт между 25-летним жителем Краснодарского края и 36-летним жителем Санкт-Петербурга, который был пьян. Житель Питера ударил парня ножом в горло и попытался скрыться. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную помощь он умер в больнице.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали по горячим следам и поместили под стражу. Расследование продолжается, пишет портал 78.ru.

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