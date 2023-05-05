Полиция задержала преступника, застрелившего мужчину возле кафе в Анапе 9 лет назад

Преступление произошло в ночь на 29 января 2014 года возле одного из кафе на Анапском шоссе. Все это время злоумышленник был в розыске.

По версии следствия, в тот вечер 43-летний мужчина отдыхал в кафе, где у него возник конфликт с двумя незнакомыми мужчинами. Они вышли на улицу для выяснения отношений и он открыл стрельбу из огнестрельного оружия по оппонентам. В результате происшествия 33-летний мужчина через несколько часов умер в больнице от полученных ран. Его 28-летний друг получил не менее двух ранений в грудь, но выжил благодаря врачам.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Он переехал в Адыгею и начал жить там по поддельным документам. На него завели уголовное дело за убийство и покушении на убийство. Правоохранители провели с подозреваемым необходимые следственные действия и заключили его под стражу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СУ РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что находившегося в федеральном розыске 43-летнего жителя Анапы задержали в Краснодаре на автовокзале сотрудники уголовного розыска полиции. Его передали сотрудникам Следственного комитета для дальнейших действий.

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