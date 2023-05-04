Двоих обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае арестовали почти на два месяца

Меру пресечения для двоих обвиняемых по уголовному делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко 4 мая избрал Выселковский районный суд.

Арама Татосяна и Анатолия Двойникова заключили под стражу на 1 месяц 28 суток — до 30 июня включительно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Татосяна и Двойникова обвиняют в убийстве двоих аниматоров из Усть-Лабинска: 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Перед убийством на них напали на дороге в Выселковском районе. Преступники незаконно списали с банковских счетов жертв 190 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае раскаялись в содеянном в зале суда.

Татосян сказал, что ему снится убитая им 19-летняя девушка. Он осознает, что поступил неправильно. Мужчина заявил, что не причастен к убийству 37-летнего Кирилла Чубко. Двойников заявил, что хочет извиниться перед родными убитых аниматоров. Он добавил, что не хотел этого делать, а убийство совершил из-за боязни к «одному человеку», которого не стал называть.