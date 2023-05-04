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Двоих обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае арестовали почти на два месяца

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoih-obvinyaemyh-v-ubijstve-animatorov-v-krasnodarskom-krae-arestovali-pochti-na-dva-mesyatsa
Видео t.me/opskuban

Меру пресечения для двоих обвиняемых по уголовному делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко 4 мая избрал Выселковский районный суд.

Арама Татосяна и Анатолия Двойникова заключили под стражу на 1 месяц 28 суток — до 30 июня включительно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Татосяна и Двойникова обвиняют в убийстве двоих аниматоров из Усть-Лабинска: 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко. Перед убийством на них напали на дороге в Выселковском районе. Преступники незаконно списали с банковских счетов жертв 190 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае раскаялись в содеянном в зале суда.

Татосян сказал, что ему снится убитая им 19-летняя девушка. Он осознает, что поступил неправильно. Мужчина заявил, что не причастен к убийству 37-летнего Кирилла Чубко. Двойников заявил, что хочет извиниться перед родными убитых аниматоров. Он добавил, что не хотел этого делать, а убийство совершил из-за боязни к «одному человеку», которого не стал называть.

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