Жителя Кубани задержали с семью свертками героина и метадона в Адыгее

В полицию Адыгеи сообщили, что мужчина собирается сделать закладки на улицах Майкопа.

Правоохранители задержали 37-летнего жителя Краснодарского края. У мужчины уже имеется судимость, он был причастен к торговле запрещенными веществами.

В ходе разбирательства полицейские обнаружили закладки, из которых изъяли семь свертков. Экспертиза установила, что в свертках находились героин и метадон. На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность мужчины к совершению других правонарушений, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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