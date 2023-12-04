Более 12 кг мефедрона изъяли в Адыгее у супругов из Краснодарского края

Муж и жена приехали в Адыгею из Краснодарского края и купили частный дом в селе Сергиевском Гиагинского района, где оборудовали нарколабораторию.

Изготовленные наркотики супруги распространяли через закладки. Наркодельцов задержали в лесополосе. В ходе осмотра местности возле села Сергиевского правоохранители обнаружили 13 полимерных пакетов с порошком массой более 6,5 кг. При осмотре дома нашли запрещенные прекурсоры наркотических веществ общим весом свыше 33 кг, готовые наркотики, реактивы, специальное оборудование, а также измерительные приборы, полиэтиленовые пакеты и средства защиты органов дыхания и рук.

Экспертиза показала, что всего у дилеров изъяли более 12 кг мефедрона. Возбудили уголовное дело о изготовлении, хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Супругов заключили под стражу, сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, сообщает «МВД Медиа».

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