Закладчик прятал «синтетику» под днища кофейных стаканчиков в Сочи

Более 55 г производного N-метилэфедрона изъяли полицейские у 52-летнего закладчика в Центральном районе Сочи.

По данным следствия, в автомобиле Hyundai, принадлежащем подозреваемому, правоохранители обнаружили картонные стаканчики. К их днищам были приклеены три свертка с «синтетикой». Кроме того, полицейские нашли и изъяли «закладку», которую подозреваемый оборудовал неподалеку от жилых домов.

Помимо этого у мужчины изъяли весы, упаковочный материал и пакет с производным N-метилэфедрона. В общей сложности масса изъятого наркотика превысила 55 г.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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