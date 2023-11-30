Экс-футболист Бугаев подал в суд на МВД Кубани из-за видео с наркотиками

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева подозревают в том, что он оставлял закладки с наркотиком в районе общежитий КубГАУ в Краснодаре.

Его задержали 28 октября с 500 г мефедрона на улице Калинина. Прикубанский районный суд 3 ноября вынес решение о заключении Алексея Бугаева под стражу до 31 декабря, удовлетворив ходатайство следствия.

Адвокат Константин Жеребцов сообщил, что находящийся под арестом Бугаев подал гражданский к ГУ МВД по Краснодарскому краю из-за распространения видео, на котором у бывшего футболиста при личном осмотре находят наркотики.

«Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи. У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого Бугаев заявил иск о моральной компенсации», — рассказал адвокат.

Жеребцов уточнил, что иск бывшего футболиста с заявленной суммой компенсации в 5 млн рублей направили в Первомайский суд Краснодара, сообщает РИА «Новости».

В середине нулевых годов Бугаев считался одним из лучших футболистов России на своей позиции. Он сыграл за сборную России 7 матчей, приняв участие в Евро-2004. Кроме того, он выступал за клубы премьер-лиги: московские «Локомотив» и «Торпедо», а также «Томь». Карьеру завершал в «Краснодаре».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на экс-футболиста Алексея Бугаева в Краснодаре завели уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.