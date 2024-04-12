Жителя Кубани задержали по подозрению в пособничестве спецслужбам Украины

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что житель Анапы по собственной инициативе наладил сотрудничество с представителем ГУР МО Украины. Он согласился собирать и передавать сведения о деятельности ВС РФ и других силовых органов на территории Краснодарского края, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Выполнить разведывательные задания иностранных спецслужб злоумышленник не успел. Мужчину задержали.

В отношении него завели уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

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