В Темрюке осудили банду экстремистов, планировавших нападения и поджоги

Деятельность преступного сообщества выявили и пресекли в декабре 2019 года сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в сентябре 2019 году двое мужчин, придерживаясь правоэкстремистских взглядов и идей славянского национализма, создали экстремистское сообщество. Злоумышленники планировали преступления в отношении представителей республик Северного Кавказа по мотивам национальной ненависти.

В преступное сообщество они привлекли своих знакомых, разделяющих их взгляды. На встречах сообщества обсуждались и планировались нападения, поджоги автомобилей и торговых объектов. Также организаторы ежемесячно собирали с членов сообщества деньги на покупку бронежилетов, касок и оружия. Минимальным взносом было 500 рублей с человека. Кроме того, с членами сообщества регулярно проводились занятия по физподготовке.

Участников экстремистского сообщества задержали, на них завели уголовное дело.

На суде вину признали не все, однако она была установлена совокупностью доказательств. Темрюкский районный суд признал двух мужчин виновными в организации экстремистского сообщества, еще двоих — в участии в нем. Организаторы получили 6 лет и 6,5 лет в колонии общего режима, участникам назначили принудительные и исправительные работы на срок 2 года и 1,5 года.

Всем осужденным запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией и руководством общественными объединениями. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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