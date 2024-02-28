В Сочи чемпиону России по лыжам дали 15 суток за фото с измененным флагом РФ

Суд назначил наказание двукратному чемпиону России по лыжным гонкам на сверхмарафонских дистанциях Николаю Зимиреву 15 суток ареста за демонстрацию символики экстремистских организаций.

Николай Зимирев в одной из соцсетей выложил фото, где на заднем плане человек держит полотнище, которое является измененным флагом РФ.

Согласно протоколу Центрального районного суда Сочи, такой флаг «является установленной атрибутикой военного подразделения, которое на основании решения Верховного суда признано экстремистским».

Зимирев вину не признал. Суд арестовал его на 15 суток.

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