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В Сочи чемпиону России по лыжам дали 15 суток за фото с измененным флагом РФ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-chempionu-rossii-po-lyzham-dali-15-sutok-za-foto-izmenennogo-flaga-rf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Сочи чемпиону России по лыжам дали 15 суток за фото с измененным флагом РФ
Фото vk.com/nikolay_zimirev

Суд назначил наказание двукратному чемпиону России по лыжным гонкам на сверхмарафонских дистанциях Николаю Зимиреву 15 суток ареста за демонстрацию символики экстремистских организаций.

Николай Зимирев в одной из соцсетей выложил фото, где на заднем плане человек держит полотнище, которое является измененным флагом РФ.

Согласно протоколу Центрального районного суда Сочи, такой флаг «является установленной атрибутикой военного подразделения, которое на основании решения Верховного суда признано экстремистским».

Зимирев вину не признал. Суд арестовал его на 15 суток.

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