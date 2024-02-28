Внимание — провокаторы: экстремисты в соцсетях призывают к наказуемым акциям

В соцсетях появились инструкции от экстремистских организаций, как устраивать провокации на «Всемирном фестивале молодежи 2024».

В преддверии форума, который пройдет с 1 по 7 марта в Сочи, в различных пабликах появились посты, агитирующие устраивать на нем различные провокации. Зачастую это обставляется как некая игра. За участие обещают вознаграждение в виде баллов. За проукраинские пикеты, тиражирование экстремистских материалов и фейков обещают от 15 до 20 очков, не заостряя внимание аудитории на том, что это наказуемо. Также провокаторы предлагают своей «пастве» перфомансы в стиле обливания красной краской, приковывания себя наручниками и т.п.

Цель выполнения очередного заказа Запада — попытка дискредитировать Россию, как страну-организатора Всемирного фестиваля молодежи. Подобные провокации представители запрещенных в России экстремистских организаций устраивали во время Олимпиады в Сочи, Чемпионата мира по футболу, а также во время крупных международных культурных и экономических форумов в России.

При этом сетевые провокаторы обещают исполнителям «юридическую поддержку», которую все равно не смогут оказать, поскольку сидят где-то за бугром. А тех, кто поведутся на обещания «плюсиков в карму», в итоге, как обычно, подставят под соответствующее наказание.

Правоохранительные органы предупреждают, что за призывы к таким акциям и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

За публичные призывы к экстремистской деятельности нарушителей ждет штраф от 100 до 300 тыс. рублей или до 5 лет лишения свободы.

За участие в деятельности экстремистской организации гражданам грозит штраф от 300 до 600 тыс. рублей или до 6 лет лишения свободы.

За организацию несанкционированного митинга, собрания, демонстрации, шествия или пикета грозит:

для граждан — штраф от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. для должностных лиц штраф от 15 до 30 тыс. рублей,

для юрлиц — штраф от 50 до 100 тыс. рублей.

Вовлечение несовершеннолетних в несогласованные мероприятия влечет:

для граждан — штраф от 30 до 50 тыс. рублей, обязательные работы от 20 до 100 часов или административный арест до 15 суток.

для должностных лиц — штраф от 50 до 100 тыс. рублей,

для юрлиц — штраф от 250 до 500 тыс. рублей.

Участие в несанкционированных акциях подростков до 16 лет свидетельствует о неисполнении родительских обязанностей и влечет за собой административную ответственность и штраф.

Для обеспечения правопорядка правоохранительные органы ориентированы на незамедлительное реагирование. Попытки провести несанкционированную акцию и провокации со стороны участников будут расценивать как угрозу общественному порядку и немедленно пресекать.

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