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Жителя Кубани приговорили к 8 месяцам исправительных работ за оскорбление полицейского

Происшествия
05.10.2022 12:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelya-kubani-prigovorili-k-8-mesyatsam-ispravitelnyh-rabot-za-oskorblenie-politsejskogo
Жителя Кубани приговорили к 8 месяцам исправительных работ за оскорбление полицейского
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу об оскорблении представителя власти в отношении жителя Тимашевска в октябре вынес Тимашевский районный суд.

По данным суда, ночью 4 мая 2020 года мужчина был пьян, поссорился с братом. Родственники вызвали полицию. Злоумышленник оказал сопротивление прибывшим полицейским, отказался объяснить причины конфликта с братом и начал выгонять правоохранителей. При этом он оскорблял полицейского и унижал его как представителя власти в присутствии посторонних.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему 8 месяцев исправительных работ с удержанием 20% из зарплаты в доход государства. Подсудимый обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменений, после чего он вступил в силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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