Жителя Кубани приговорили к 8 месяцам исправительных работ за оскорбление полицейского
Приговор по делу об оскорблении представителя власти в отношении жителя Тимашевска в октябре вынес Тимашевский районный суд.
По данным суда, ночью 4 мая 2020 года мужчина был пьян, поссорился с братом. Родственники вызвали полицию. Злоумышленник оказал сопротивление прибывшим полицейским, отказался объяснить причины конфликта с братом и начал выгонять правоохранителей. При этом он оскорблял полицейского и унижал его как представителя власти в присутствии посторонних.
В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему 8 месяцев исправительных работ с удержанием 20% из зарплаты в доход государства. Подсудимый обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменений, после чего он вступил в силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Читайте также: житель Кубани освободился из колонии, выпил и позвонил в полицию с угрозой взорвать вокзал.
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Краснодарском крае во время пожара в частном доме обрушилась крыша, есть погибший
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Сочи третий день ищут пропавшего в море 60-летнего мужчину
- «Объясняем.рф»: Минобороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым