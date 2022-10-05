Жителя Кубани приговорили к 8 месяцам исправительных работ за оскорбление полицейского

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу об оскорблении представителя власти в отношении жителя Тимашевска в октябре вынес Тимашевский районный суд.

По данным суда, ночью 4 мая 2020 года мужчина был пьян, поссорился с братом. Родственники вызвали полицию. Злоумышленник оказал сопротивление прибывшим полицейским, отказался объяснить причины конфликта с братом и начал выгонять правоохранителей. При этом он оскорблял полицейского и унижал его как представителя власти в присутствии посторонних.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему 8 месяцев исправительных работ с удержанием 20% из зарплаты в доход государства. Подсудимый обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменений, после чего он вступил в силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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