Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Житель Кубани освободился из колонии, выпил и позвонил в полицию с угрозой взорвать вокзал

Происшествия
04.10.2022 12:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-osvobodilsya-iz-kolonii-vypil-i-pozvonil-v-politsiyu-s-ugrozoj-vzorvat-vokzal
Житель Кубани освободился из колонии, выпил и позвонил в полицию с угрозой взорвать вокзал
Житель Кубани освободился из колонии, выпил и позвонил в полицию с угрозой взорвать вокзал

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В октябре Тихорецкий городской суд вынес приговор по делу о ложном сообщении о теракте.

По данным суда, в конце декабря прошлого года мужчина освободился из колонии, а на следующий день выпил, позвонил в полицию и сказал, что ж/д вокзал Тихорецка заминирован. На место прибыли спецслужбы, взрывных устройств на вокзале не нашли. Злоумышленника нашли и задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. В суде подсудимый вину не признал и заявил, что находился в состоянии невменяемости. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина обжаловал приговор, но Краснодарский краевой суд согласился с решением суда первой инстанции и оставил приговор без изменений.

Читайте также: в Курганинске задержали 19-летнюю девушку, «заминировавшую» две школы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Российский поп-певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи
Российский поп-певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи
В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева
В Сочи нашли пропавшего певца Константина Легостаева
СК начал проверку по факту исчезновения в Сочи певца Константина Легостаева
СК начал проверку по факту исчезновения в Сочи певца Константина Легостаева
В горах Сочи двое мужчин с тремя детьми перестали выходить на связь во время похода
В горах Сочи двое мужчин с тремя детьми перестали выходить на связь во время похода
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  2. В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
  3. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Новороссийске 14 многоэтажек и три соцобъекта остались без горячей воды из-за утечки
  6. «Объясняем.рф»: срок подготовки мобилизованных может составить до одного месяца
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях