Житель Кубани освободился из колонии, выпил и позвонил в полицию с угрозой взорвать вокзал

Житель Кубани освободился из колонии, выпил и позвонил в полицию с угрозой взорвать вокзал

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В октябре Тихорецкий городской суд вынес приговор по делу о ложном сообщении о теракте.

По данным суда, в конце декабря прошлого года мужчина освободился из колонии, а на следующий день выпил, позвонил в полицию и сказал, что ж/д вокзал Тихорецка заминирован. На место прибыли спецслужбы, взрывных устройств на вокзале не нашли. Злоумышленника нашли и задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. В суде подсудимый вину не признал и заявил, что находился в состоянии невменяемости. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина обжаловал приговор, но Краснодарский краевой суд согласился с решением суда первой инстанции и оставил приговор без изменений.

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