В Курганинске задержали 19-летнюю девушку, «заминировавшую» две школы

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Курганинского района обратился диспетчер ЕДДС. Он сообщил, что неизвестная женщина позвонила на горячую линию и рассказала об угрозе двум городским школам.

Школы проверили, опасных для жизни и здоровья людей предметов не обнаружили. Полицейским удалось установить личность подозреваемой в заведомо ложном сообщении. Ею оказалась 19-летняя местная жительница. Девушку задержали в ее доме в поселке Светлая Заря.

Выяснилось, что школы она «заминировала» из хулиганских побуждений. На подозреваемую завели уголовное дело, ей грозит до пяти лет колонии. В настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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