Краснодарцу дали 7 лет колонии за рассылку писем с угрозами взорвать вокзалы и аэропорты
Происшествия
24.08.2022 12:48
Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор по делу о ложных сообщениях об акте терроризма в августе вынес Октябрьский районный суд.
По данным следствия, с августа по сентябрь 2020 года мужчина рассылал на электронную почту различных организаций письма с угрозами взорвать объекты инфраструктуры, госучреждения, поликлиники, аэропорты и ж/д вокзалы Краснодарского края. Всего злоумышленник сообщил о 30 готовящихся терактах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело. Суд назначил подсудимому 7 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству это уголовное дело в августе 2021 года. Все это время обвиняемый находился под стражей.
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