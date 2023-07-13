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Жителя Кубани посадили на 7 лет за убийство собутыльника молотком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelya-kubani-posadili-na-7-let-za-ubijstvo-sobutylnika-molotkom
Жителя Кубани посадили на 7 лет за убийство собутыльника молотком
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в феврале этого года в поселке Псебай Мостовского района. В июле суд вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве.

По данным следствия, 59-летний мужчина пришел в гости в дом к 44-летнему приятелю. Мужчины сели выпить, во время застолья между ними произошел конфликт. Хозяин дома взял молоток и стукнул обидчика по голове. От полученной травмы гость умер на месте преступления.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил обвиняемому 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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