Жителя Кубани посадили на 7 лет за убийство собутыльника молотком

Преступление произошло в феврале этого года в поселке Псебай Мостовского района. В июле суд вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве.

По данным следствия, 59-летний мужчина пришел в гости в дом к 44-летнему приятелю. Мужчины сели выпить, во время застолья между ними произошел конфликт. Хозяин дома взял молоток и стукнул обидчика по голове. От полученной травмы гость умер на месте преступления.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил обвиняемому 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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