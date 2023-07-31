Жителя Кубани посадили на 5 лет за попытку провезти через Крымский мост 3 кг каннабиса

Подозреваемого задержали в феврале во время досмотра его автомобиля перед Крымским мостом.

По данным УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, машину, за рулем которой был 50-летний житель Краснодарского края, осмотрели. В газовом баллоне обнаружили более 3 кг каннабиса. Установили, что кубанец купил наркотики в Крыму, планировал перевезти в Краснодарский край для дальнейшего незаконного сбыта.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о подготовке торговли наркотиком в крупном размере. Керченский городской суд назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает РИА «Новости».

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