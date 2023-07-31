Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жителя Кубани посадили на 5 лет за попытку провезти через Крымский мост 3 кг каннабиса

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelya-kubani-posadili-na-5-let-za-popytku-provezti-cherez-krymskij-most-3-kg-kannabisa
Жителя Кубани посадили на 5 лет за попытку провезти через Крымский мост 3 кг каннабиса
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Подозреваемого задержали в феврале во время досмотра его автомобиля перед Крымским мостом.

По данным УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, машину, за рулем которой был 50-летний житель Краснодарского края, осмотрели. В газовом баллоне обнаружили более 3 кг каннабиса. Установили, что кубанец купил наркотики в Крыму, планировал перевезти в Краснодарский край для дальнейшего незаконного сбыта.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о подготовке торговли наркотиком в крупном размере. Керченский городской суд назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: приезжего из Владивостока осудили на 13 лет за изготовление 10 кг наркотиков в Краснодаре.

Статьи
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Что такое подагра: причины, симптомы и лечение
Что такое подагра: причины, симптомы и лечение
Диетолог рассказала, сколько сыра полезно съедать в день
Диетолог рассказала, сколько сыра полезно съедать в день
Топ-3 самых популярных и полезных косметических процедур
Топ-3 самых популярных и полезных косметических процедур
Пять привычек, которые сделают из вас пенсионера раньше времени
Пять привычек, которые сделают из вас пенсионера раньше времени
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях