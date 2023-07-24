Приезжего из Владивостока осудили на 13 лет за изготовление 10 кг наркотиков в Краснодаре. Видео

Мужчина вместе с другом с апреля по август 2021 года изготавливали наркотики в арендованном помещении.

Согласно материалам дела, мужчина переехал в Краснодар к другу, который предложил ему делать и продавать наркотики. Сообщники арендовали нежилое помещение и организовали в нем лабораторию для производства. Житель Владивостока закупал прекурсоры наркотических веществ, химические реагенты и необходимое для лаборатории оборудование, а также выполнял другие поручения организатора и руководителя.

Всего за 4 месяца сообщники изготовили более 10 кг наркотиков, которые они сбывали в Краснодаре.

Суд признал мужчину виновным и назначил 13 лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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