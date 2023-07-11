Иностранца осудили на 9,5 лет за попытку продать 5,5 кг наркотиков в Краснодаре

Мужчину из соседней республики коллегия присяжных заседателей признала виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Установили, что иностранец переехал в Краснодар в 2016 году. В феврале 2021 года через интернет он устроился сбытчиком наркотиков.

В апреле того же года ему поступил заказ — забрать крупную оптовую закладку в Москве и привезти на Кубань, чтобы сбыть здесь наркотики. В столицу он отправился со своей девушкой на ее машине.

Спустя пять дней автомобиль девушки, которая не знала о планах молодого человека, остановили на трассе «М-4 Дон» около поста ДПС–Шлюзы. В ходе осмотра машины полицейские нашли 2,5 кг МДМА и около 3 кг гашиша, расфасованные по пакетам.

Присяжные с учетом обстоятельств дела и неопровержимых доказательств вины признала подсудимого виновным. Суд назначил мужчине 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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