Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Иностранца осудили на 9,5 лет за попытку продать 5,5 кг наркотиков в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inostrantsa-osudili-na-9-5-let-za-popytku-prodat-5-5-kg-narkotikov-v-krasnodare
Иностранца осудили на 9,5 лет за попытку продать 5,5 кг наркотиков в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчину из соседней республики коллегия присяжных заседателей признала виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Установили, что иностранец переехал в Краснодар в 2016 году. В феврале 2021 года через интернет он устроился сбытчиком наркотиков.

В апреле того же года ему поступил заказ — забрать крупную оптовую закладку в Москве и привезти на Кубань, чтобы сбыть здесь наркотики. В столицу он отправился со своей девушкой на ее машине.

Спустя пять дней автомобиль девушки, которая не знала о планах молодого человека, остановили на трассе «М-4 Дон» около поста ДПС–Шлюзы. В ходе осмотра машины полицейские нашли 2,5 кг МДМА и около 3 кг гашиша, расфасованные по пакетам.

Присяжные с учетом обстоятельств дела и неопровержимых доказательств вины признала подсудимого виновным. Суд назначил мужчине 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: около 1 кг мефедрона изъяли из машины, которую остановили полицейские на въезде в Сочи.

Статьи
7 лайфхаков для уборки дома
7 лайфхаков для уборки дома
Кардиолог посоветовала, как убрать наслоения на стенках сосудов и предотвратить инфаркт
Кардиолог посоветовала, как убрать наслоения на стенках сосудов и предотвратить инфаркт
Топ-5 мест, куда стоит съездить в Геленджике
Топ-5 мест, куда стоит съездить в Геленджике
Правила безопасной езды на электросамокате
Правила безопасной езды на электросамокате
Диетолог рассказал, сколько мяса нужно есть пенсионерам
Диетолог рассказал, сколько мяса нужно есть пенсионерам
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях