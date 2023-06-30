Около 1 кг мефедрона изъяли из машины, которую остановили полицейские на въезде в Сочи

Автомобиль в июне остановили для проверки документов на посту ДПС.

В машине ехали 32-летний мужчина и 26-летняя девушка из Красноярского края. Полицейские осмотрели иномарку. Под приборной панелью обнаружили свертки с порошком. Экспертиза установила, что это мефедрон весом около 1 кг.

По данным следствия, наркоторговцы купили наркотик в интернете в Московской области и везли его в Сочи, чтобы распространить через закладки.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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