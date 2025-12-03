Жителя Кубани оштрафовали за символику нацизма в статусе аккаунта в мессенджере

Каневской районный суд признал виновным 67-летнего местного жителя в публичной демонстрации нацистской символики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с коллегами из полиции установили, что пенсионер разместил в статусе мессенджера фотографию, на которой была изображена атрибутика запрещенной в России организации.

На основании материалов, собранных правоохранителями, в отношении мужчины составили административный акт за публичное демонстрирование нацистской символики. Материалы дела передали в суд. В итоге нарушителю назначили наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

