Жителя Кубани оштрафовали за фото с нацистскими татуировками в соцсетях

Жителя Кубани оштрафовали за фото с нацистскими татуировками в соцсетях
Фото t.me/mvd_23

Фотографию своих татуировок с атрибутикой запрещенной в России организации 26-летний житель Крыловского района разместил на странице в социальной сети.

Незаконный контент выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого главка полиции совместно с коллегами из ОМВД России по Крыловскому району.

В отношении молодого человека составили административный протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. По решению суда нарушителю предстоит выплатить штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи приезжий получил двое суток ареста за татуировку с нацистской символикой. Полицейские задержали 27-летнего мужчину на улице Насыпной. В отношении нарушителя составили административный протокол.

