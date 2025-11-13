Жителя Кубани оштрафовали за фото с нацистскими татуировками в соцсетях

Фотографию своих татуировок с атрибутикой запрещенной в России организации 26-летний житель Крыловского района разместил на странице в социальной сети.

Незаконный контент выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого главка полиции совместно с коллегами из ОМВД России по Крыловскому району.

В отношении молодого человека составили административный протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. По решению суда нарушителю предстоит выплатить штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи приезжий получил двое суток ареста за татуировку с нацистской символикой. Полицейские задержали 27-летнего мужчину на улице Насыпной. В отношении нарушителя составили административный протокол.

