Жителя Кубани, который облил женщину бензином и заживо сжег, суд приговорил к 17 годам колонии

Убийство произошло в феврале этого года. Приговор 12 июля вынес Краснодарский краевой суд.

По данным суда, мужчина пришел в гости в гости к своему приятелю, в доме также были две женщины. Компания вместе выпивала алкоголь. Злоумышленник остался наедине с одной из женщин, начал оказывать ей знаки внимания, но получил грубый отказ.

Мужчина принес из соседней комнаты канистру с бензином, облил женщину и поджег ее зажигалкой. Пострадавшая начала гореть заживо. На ее крики прибежал хозяин дома и накрыл пострадавшую курткой огонь погас. Пострадавшую госпитализировали, несмотря на усилия врачей, от полученных ожогов она умерла в больнице, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. В суде мужчина частично признал свою вину. Суд назначил подсудимому 17 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 года. Приговор в законную силу не вступил.

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