Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жителя Кубани, который облил женщину бензином и заживо сжег, суд приговорил к 17 годам колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelya-kubani-kotoryj-oblil-zhenshhinu-benzinom-i-zazhivo-podzheg-sud-prigovoril-k-17-godam-kolonii
Жителя Кубани, который облил женщину бензином и заживо сжег, суд приговорил к 17 годам колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло в феврале этого года. Приговор 12 июля вынес Краснодарский краевой суд.

По данным суда, мужчина пришел в гости в гости к своему приятелю, в доме также были две женщины. Компания вместе выпивала алкоголь. Злоумышленник остался наедине с одной из женщин, начал оказывать ей знаки внимания, но получил грубый отказ.

Мужчина принес из соседней комнаты канистру с бензином, облил женщину и поджег ее зажигалкой. Пострадавшая начала гореть заживо. На ее крики прибежал хозяин дома и накрыл пострадавшую курткой огонь погас. Пострадавшую госпитализировали, несмотря на усилия врачей, от полученных ожогов она умерла в больнице, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. В суде мужчина частично признал свою вину. Суд назначил подсудимому 17 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 года. Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также: подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки Ржицкого задержали на съемной квартире в Туапсе. Видео.

Статьи
Как спастись из тонущего автомобиля
Как спастись из тонущего автомобиля
Почему нельзя пить воду после наводнения и подтоплений
Почему нельзя пить воду после наводнения и подтоплений
Как застраховать машину, чтобы защитить ее от наводнения
Как застраховать машину, чтобы защитить ее от наводнения
Семь причин, почему нельзя бить детей
Семь причин, почему нельзя бить детей
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях