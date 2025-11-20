Logo
Жителя Крыловского района оштрафовали за наклейку с нацистиским символом на авто

Происшествия
https://kuban24.tv/item/zhitelya-krylovskogo-rajona-oshtrafovali-za-naklejku-s-natsistiskim-simvolom-na-avto
Жителя Крыловского района оштрафовали за наклейку с нацистиским символом на авто
Фото t.me/mvd_23

Наклейку с символикой запрещенной в России организации мужчина наклеил на свой Nissan.

Правонарушение выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму краевого МВД России совместно с полицейскими Крыловского района.

В отношении 42-летнего жителя района составили административный протокол по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Суд обязал его выплатить штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: жителя Кубани оштрафовали за фото с нацистскими татуировками в соцсетях. Фотографию своих татуировок с атрибутикой запрещенной в России организации 26-летний житель Крыловского района разместил на странице в социальной сети.

