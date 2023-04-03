Жителя Краснодарского края спустя 20 лет осудили за убийство двух девушек в Бурятии

Убийство произошло в 2002 году. Советский районный суд Улан-Удэ на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор в отношении двух жителей Бурятии и одного жителя Кубани в апреле 2023 года.

Установили, что двое мужчин в августе 2002 года ночью в районе поселка Селегинск Кабанского района Бурятии убили двух девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Одну девушку убили в ходе ссоры с одним из парней, вторую как свидетеля убийства. Известно, что один из злоумышленников договорился со знакомым местным жителем о похищении свидетельницы преступления. Мужчины приехали к несовершеннолетней девушке, надели на нее наручники и вывезли к реке.

Суд назначил двум виновным в убийстве и хранении оружия 18 и 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Третьему обвиняемому в похищении человека назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, однако его освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

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