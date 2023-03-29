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К 9 годам колонии приговорили жителя Анапы, зарезавшего приятеля во время поездки на заработки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-9-godam-kolonii-prigovorili-zhitelya-anapy-zarezavshego-priyatelya-vo-vremya-poezdki-na-zarabotki
К 9 годам колонии приговорили жителя Анапы, зарезавшего приятеля во время поездки на заработки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в ноябре 2022 года в бытовом помещении на улице Заводской в Апшеронске. Приговор в отношении 29-летнего мужчины 29 марта вынес суд.

По данным следствия, мужчина приехал в Апшеронск на заработки из Анапы. В день убийства он выпивал в бытовке вместе с 37-летним знакомым, который также приехал на заработки. Во время застолья собутыльники поссорились, анапчанин схватил кухонный нож и один раз ударил им оппонента в живот. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд назначил подсудимому 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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