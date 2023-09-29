Жителя Краснодарского края посадили на 8,5 лет за фейк о ВС РФ

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ в отношении жителя Новокубанска в сентябре вынес Новокубанский районный суд.

По данным следствия, 6 марта 2022 года мужчина разместил на канале в мессенджере фотографии из интернета с надписями, содержащими недостоверную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Следствие установило, что за свои действия злоумышленник получил деньги от пользователя в качестве благодарности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденному на 4 года запретили работать в СМИ. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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