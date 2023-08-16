На женщину, прогонявшую плетущих маскировочную сеть для СВО активисток, составили протокол о дискредитации ВС РФ

Инцидент произошел 7 августа около 19:30 во дворе одной из многоэтажек на улице Московской.

Участники волонтерской группы «Бумеранг добра» плели маскировочные сети. Во двор вышли две женщины — мать и дочь, которые начали прогонять активисток со спортивной площадки. По словам очевидцев, одна из женщин оскорбляла участников волонтерской группы, а также довела до слез пожилую женщину, у которой в зоне проведения СВО при выполнении боевых задач погиб внук.

Жители написали заявление в полицию. В отношении местной жительницы, которая высказалась против активисток, плетущих на детской площадке маскировочные сети для бойцов СВО, составили административный протокол о публичных действиях, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения госорганами РФ своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Материалы дела будут переданы в суд для принятия решения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жительница Краснодара устроила скандал на детской площадке из-за маскировочных сетей для бойцов СВО. Она выразила недовольство тем, что другие женщины плетут на детской площадке маскировочные сети для бойцов СВО. Во время конфликта женщина сказала, что волонтеры «продали своих мужей и детей». В полиции по факту произошедшего начали проводить проверку.