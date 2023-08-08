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Жительница Краснодара устроила скандал на детской площадке из-за маскировочных сетей для бойцов СВО

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsa-krasnodara-ustroila-skandal-na-detskoj-ploshhadke-iz-za-maskirovochnyh-setej-dlya-bojtsov-svo
Жительница Краснодара устроила скандал на детской площадке из-за маскировочных сетей для бойцов СВО

Инцидент произошел 7 августа во дворе одного из краснодарских ЖК.

По словам очевидцев, одна из местных жительниц выразила недовольство тем, что другие женщины плетут на детской площадке маскировочные сети для бойцов СВО. Во время конфликта женщина сказала, что волонтеры «продали своих мужей и детей».

Соседи решили собрать подписи и обратиться с заявлением в полицию.

«По факту выявленной в сети Интернет публикации материал зарегистрирован в УМВД России по г. Краснодару. Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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