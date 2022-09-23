Жителя Краснодарского края арестовали на 8 суток за листовки против частичной мобилизации

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Полицейские привлекли к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ 40-летнего мужчину в Усть-Лабинском районе.

Местный житель расклеивал листовки с призывом к несанкционированному митингу против частичной мобилизации и проведения спецоперации. Содержание листовок дискредитировало ВС РФ и политику президента России. Злоумышленник в соцсетях в своем статусе разместил фото листовки с призывом к участию в несанкционированной акции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении нарушителя составили административные протоколы о публичных действиях, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан и о нарушении установленного порядка организации или проведения митинга.

Усть-Лабинский районный суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей и арест на 8 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материал проверки передадут в следственный орган.

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