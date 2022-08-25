В Новороссийске за дискредитацию Вооруженных сил РФ задержали блогера

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Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска Новороссийска совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 28-летний местный житель на набережной Новороссийска призывал к противоправным действиям. Также он разместил видео с высказываниями, дискредитирующими ВС РФ, на своей странице в соцсети.

Правоохранители установили, что злоумышленник нигде не работает и считает себя продвинутым интернет-пользователем. Мужчина записывает видеоролики и размещает в своих аккаунтах в соцсетях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что местный житель угрожал расправой людям, гуляющим по набережной, снимал ролики и публиковал в соцсети. До этого он выкладывал на своей странице различный треш-контент, нередко в алкогольном опьянении.

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