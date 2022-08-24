Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Политика
24.08.2022 08:11
Утром 24 августа бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в рамках уголовного дела о дискредитации российской армии.
В квартире, в офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана проходят обыски. Экс-главе Екатеринбурга вменяют ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Ранее политик не раз негативно высказывался о действиях армии России.
В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело о дискредитации ВС РФ на Ройзмана завели из-за видео в его Youtube-канале, сообщает ТАСС.
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