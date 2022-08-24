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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ

Политика
24.08.2022 08:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-mer-ekaterinburga-evgenij-rojzman-zaderzhan-po-ugolovnomu-delu-o-diskreditatsii-vs-rf
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
Фото t.me/kriknews_official

Утром 24 августа бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в рамках уголовного дела о дискредитации российской армии.

В квартире, в офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана проходят обыски. Экс-главе Екатеринбурга вменяют ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Ранее политик не раз негативно высказывался о действиях армии России.

В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело о дискредитации ВС РФ на Ройзмана завели из-за видео в его Youtube-канале, сообщает ТАСС.

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