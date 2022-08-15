Жителя Краснодара задержали за вымогательство у пенсионерки 200 тыс. рублей под предлогом ДТП

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело по факту покушения на мошенничество возбудили в Майкопе.

В полицию с заявлением обратилась 84-летняя женщина. По ее словам, на домашний стационарный телефон ей позвонили неизвестные и сообщили о том, что ее родственница попала в ДТП. У пенсионерки потребовали 200 тыс. рублей, якобы чтобы увести родственницу от уголовной ответственности.

По подозрению в совершении преступления через несколько часов задержали 21-летнего жителя Краснодара, который приехал к пенсионерке за деньгами. В его машине нашли мобильные телефоны и несколько сим-карт.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору. Сотрудники уголовного розыска сейчас устанавливают других лиц, причастных к преступлению, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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