Жителя Краснодара задержали за вымогательство у пенсионерки 200 тыс. рублей под предлогом ДТП
Уголовное дело по факту покушения на мошенничество возбудили в Майкопе.
В полицию с заявлением обратилась 84-летняя женщина. По ее словам, на домашний стационарный телефон ей позвонили неизвестные и сообщили о том, что ее родственница попала в ДТП. У пенсионерки потребовали 200 тыс. рублей, якобы чтобы увести родственницу от уголовной ответственности.
По подозрению в совершении преступления через несколько часов задержали 21-летнего жителя Краснодара, который приехал к пенсионерке за деньгами. В его машине нашли мобильные телефоны и несколько сим-карт.
Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору. Сотрудники уголовного розыска сейчас устанавливают других лиц, причастных к преступлению, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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