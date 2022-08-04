На Кубани задержали курьера из банды телефонных мошенников, сообщавших о ДТП с родственниками
Подозреваемого в телефонном мошенничестве задержали в Туапсинском районе.
О мошенничестве в полицию сообщила местная жительница. По ее словам, ей позвонил неизвестный мужчина и представился полицейским. Он рассказал, ее внук якобы стал виновником ДТП, в котором пострадала девушка. Мужчина сообщил, что для увода родственника от уголовной ответственности и для оплаты лечения пострадавшей, нужны деньги. Наличные он попросил передать с курьером. Через несколько часов в квартиру пришел курьер, женщина отдала ему все накопления.
Личность и местонахождение курьера установили. Им оказался 25-летний житель Краснодара. Его задержали на улице и доставили в отдел полиции. Установили, что он действовал в рамках отведенной роли, приезжал за деньгами и перечислял на счета сообщников. У него нашли и изъяли 250 тыс. рублей. Установили также, что злоумышленник причастен к аналогичным преступлениям в Туапсе и Туапсинском районе, в Анапе, Новороссийске и Ставрополе. Всего пострадали пять человек. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под стражу. Сейчас устанавливают личности его соучастников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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