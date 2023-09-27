Жителя Краснодара задержали за попытку вступить в ряды ВСУ

Молодой человек уехал из Краснодара в Крым, чтобы незаконно пересечь границу с Украиной. Он планировал перейти на сторону противника для участия в боевых действиях против России.

Известно, что 22-летний парень приехал в Армянск и попытался попасть на территорию Украины в обход пунктов пропуска на административной границе Крыма и Херсонской области. В этот момент его задержали пограничники.

«Задержанному предъявили обвинение в приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», — говорится в сообщении пресс-службы крымского управления ФСБ России.

Во время допроса молодой человек признался, что придерживается оппозиционных политических взглядов. Он доехал на поезде из Краснодара до Джанкоя, а там пересел на электричку до Армянска. Парень планировал добраться в район Херсона и сдаться в плен украинским военным.

Задержанного краснодарца арестовали на два месяца, сообщает РИА «Новости».

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