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Экс-сотрудник минприроды Краснодарского края получил 12 лет колонии за шпионаж на СБУ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-sotrudnik-minprirody-krasnodarskogo-kraya-poluchil-12-let-kolonii-za-shpionazh-na-sbu
Экс-сотрудник минприроды Краснодарского края получил 12 лет колонии за шпионаж на СБУ
Фото пресс-службы Южного окружного военного суда

Приговор бывшему чиновнику 17 апреля вынес Краснодарский краевой суд.

Бывшего сотрудника краевого министерства природных ресурсов признали виновным в государственной измене за шпионаж на иностранную разведку. Он собирал и передавал сведения, которые противник мог использовать против безопасности РФ.

Однако сторона защиты подала апелляцию на это решение. Адвокат подсудимого просил суд переквалифицировать действия его клиента на менее тяжкий состав преступления и смягчить назначенное наказание. Сотрудники Третьего апелляционного суда 31 июля провели выездное судебное заседание, чтобы проверить законность вынесенного ранее приговора за шпионаж.

«По результатам рассмотрения жалоб судебная коллегия по уголовным делам приговор суда оставила без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бывший сотрудник минприроды Кубани был агентом Службы безопасности Украины под псевдонимом «Арчи». Его задержали с поличным. Он вел инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ. Он установил контакт с представителями СБУ, получал задания и за деньги незаконно получал и передавал за границу данные

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