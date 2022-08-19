В Краснодаре за шпионаж в пользу СБУ задержали агента под псевдонимом Арчи
Происшествия
19.08.2022 10:04
ФСБ России по подозрению в шпионаже задержала в Краснодаре агента Службы безопасности Украины.
По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, агента Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи задержали с поличным. Россиянин вел инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ. Он установил контакт с представителями СБУ, получал задания и за деньги незаконно получал и передавал за границу данные, которые могут быть использованы против безопасности РФ.
Возбудили уголовное дело о госизмене. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.
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