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В Краснодаре за шпионаж в пользу СБУ задержали агента под псевдонимом Арчи

Происшествия
19.08.2022 10:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-za-shpionazh-v-polzu-sbu-zaderzhali-agenta-pod-psevdonimom-archi
Видео ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России по подозрению в шпионаже задержала в Краснодаре агента Службы безопасности Украины.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, агента Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи задержали с поличным. Россиянин вел инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ. Он установил контакт с представителями СБУ, получал задания и за деньги незаконно получал и передавал за границу данные, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

Возбудили уголовное дело о госизмене. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

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